Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık" ifadelerini kullandı.

İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. ����



Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum. #101Yaşında pic.twitter.com/f5AX2giYmW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2024

101Yaşında etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan ayrıca, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum" dedi.