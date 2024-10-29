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  • Emine Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum
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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımında, 'Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum' dedi.

29 Ekim 2024 Salı 22:48 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum
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Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık" ifadelerini kullandı.

101Yaşında etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan ayrıca, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum" dedi.

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