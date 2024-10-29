Erdoğan mesajında, "İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık" ifadelerini kullandı.
İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. ����— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2024
Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum. #101Yaşında pic.twitter.com/f5AX2giYmW
101Yaşında etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan ayrıca, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum" dedi.