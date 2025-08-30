İSTANBUL 29°C / 21°C
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.' ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:04
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizi şan ve şerefle taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

