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Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı: Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' nedeniyle paylaşımda bulundu.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı: Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Su, yaşamın özü, geleceğin emanetidir. Veriler, en büyük kaybın içme suyunun temin ve dağıtım aşamasında yaşandığını söylüyor. Bu yalnızca bir damlanın değil, bir neslin yarınının yitip gitmesidir. Su Verimliliği Seferberliği, işte bu kaybı azaltmak için atılmış en hayati adımdır. Unutmamalıyız ki, her bir bireyin ve kurumun göstereceği özen, bu mücadelede vazgeçilmezdir. Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın."

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