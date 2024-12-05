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Emine Erdoğan'dan 5 Aralık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılında da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler.' ifadesini kullandı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 5 Aralık mesajı
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Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren gücün de temsilcisi olduğunu belirtti.

Her dönem toplumun vicdan ve aklının simgesi olan kadınların, siyasi hayata yön vererek geleceğin de öncüsü olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu'nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun! Yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılında da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler."

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