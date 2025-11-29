İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan ''adil bir küresel düzen'' mesajı
Güncel

Emine Erdoğan'dan ''adil bir küresel düzen'' mesajı

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Toplumların refahının birbirini desteklediği ve kimsenin geride bırakılmadığı adil bir küresel düzenin inşası için her ülkenin el ele vermesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''adil bir küresel düzen'' mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumların refahının birbirini desteklediği ve kimsenin geride bırakılmadığı adil bir küresel düzenin inşası için her ülkenin el ele vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün gerçekleşen, kendisinin de konuşma yaptığı panele ilişkin bir videoya da paylaşımında yer verdi.

  • emine erdoğan
  • Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli
  • adil küresel düzen

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.