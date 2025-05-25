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  • Emine Erdoğan'dan Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım: Afrika bana hayatın özünü hatırlattı.
Güncel

Emine Erdoğan'dan Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım: Afrika bana hayatın özünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, 'Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı.' dedi.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım: Afrika bana hayatın özünü hatırlattı.
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Afrika'nın, umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı olduğunu belirtti.

"AFRİKA BANA HAYATIN ÖZÜNÜ HATIRLATTI"

Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı. Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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