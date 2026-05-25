Emine Erdoğan'dan Afrika mesajı: Gönül bağımız daim olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika'nın köklü medeniyeti ve dinamik nüfusuyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu belirterek kıta halkıyla kurulan gönül bağının daim olmasını diledi.

25 Mayıs 2026 Pazartesi 10:35
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Afrika'nın, köklü medeniyetleri, kültürel zenginliği ve dinamik genç nüfusuyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar içinde yakından tanıma fırsatı bulduğum Afrika halklarının sıcaklığı, dayanıklılığı ve misafirperverliği beni her zaman derinden etkilemiştir. Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyor, kıtanın sahip olduğu zenginliklerin, her şeyden önce kendi insanlarının huzuruna, kalkınmasına ve refahına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum."

