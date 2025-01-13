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Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ailenin, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' paylaşımı
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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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