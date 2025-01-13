Emine Erdoğan'dan 'Aile Yılı' paylaşımı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır.



2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır.#AileYılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları... pic.twitter.com/6nVfK9ePyJ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 13, 2025

Erdoğan ayrıca, "Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.