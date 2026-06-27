İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Emine Erdoğan'dan AK Parti kampı paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan AK Parti kampı paylaşımı
ABONE OL

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.