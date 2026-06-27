Emine Erdoğan'dan AK Parti kampı paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi.