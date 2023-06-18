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Emine Erdoğan'dan anlamlı mesaj: En güvenli limandır baba yüreği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babalar Günü'nü tebrik etti. Emine Erdoğan paylaştığı mesajda, 'Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… ' ifadelerini kullandı.

AA18 Haziran 2023 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan anlamlı mesaj: En güvenli limandır baba yüreği
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür... Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.

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