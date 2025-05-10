Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: ''Anneyle Güçlü Türkiye''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına ilişkin şunlara kaydetti:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında; şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerimizle birlikte, başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerimizle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduk.

Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik...

Merhametin, dirayetin ve fedakârlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır.

Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.