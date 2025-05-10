İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: ''Anneyle Güçlü Türkiye''
Güncel

Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: ''Anneyle Güçlü Türkiye''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında; şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle bir araya geldi. Erdoğan, anlamlı buluşmaya dair sosyal medya hesabından 'Anneyle Güçlü Türkiye' paylaşımı yaptı.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: ''Anneyle Güçlü Türkiye''
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına ilişkin şunlara kaydetti:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında; şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerimizle birlikte, başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerimizle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduk.

Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik...

Merhametin, dirayetin ve fedakârlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır.

Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.