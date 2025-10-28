İSTANBUL 19°C / 11°C
Emine Erdoğan'dan Asya Pasifik Sıfır Atık Günü” Semineri'ne ilişkin video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Asya Pasifik Sıfır Atık Günü” Semineri'ne ilişkin videolu mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan paylaşımını şu şekilde yaptı:

Endonezya'da düzenlenen "Asya Pasifik Sıfır Atık Günü" Semineri'ne video mesaj ile katıldım.

Bu anlamlı seminerin yeni yaklaşımların, ortak çözümlerin ve kalıcı iş birliklerinin filizlenmesine vesile olmasını diliyor, CityNet Genel Sekreteri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun kıymetli üyesi Sayın Vijay Jagannathan'a teşekkür ediyorum.

