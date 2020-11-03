İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4681
  • EURO
    9,8964
  • ALTIN
    516.068
  • BIST100
    1142.94
Güncel

Emine Erdoğan'dan ''Ayda'' paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları; sağ olun, var olun.' dedi.

AA03 Kasım 2020 Salı 11:52 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:52
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşanan depremin ardından Ayda Gezgin adlı bebeğin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılma fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın. Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları; sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.