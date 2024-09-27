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  • Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı! Dünya barışına vurgu yaptı
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Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı! Dünya barışına vurgu yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunmasını temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık' dedi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı! Dünya barışına vurgu yaptı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "UNGA79" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık. Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir dilde yankılanmasıdır." ifadelerini kullandı.

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