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Emine Erdoğan'dan ''BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'' toplantısı sonrası paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, Sıfır Atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir' ifadelerine yer verdi.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'' toplantısı sonrası paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan'ın açıklamalarında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, Sıfır Atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın toplantı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin video da yer aldı.

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