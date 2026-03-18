18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Emine Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak bu toprakların en kıymetli miras olduğunu vurguladı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü tüm yurtta törenlerle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu anlamlı günde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Erdoğan, milletin kenetlenme ruhuna dikkat çekerek şehit ve gazilere olan minnettarlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

18 Mart'ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirten Emine Erdoğan, "En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.