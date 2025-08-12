İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Güncel
  • Emine Erdoğan'dan deniz çayırları projesi paylaşımı
Güncel

Emine Erdoğan'dan deniz çayırları projesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin, 'ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

12 Ağustos 2025 Salı 12:38
Emine Erdoğan'dan deniz çayırları projesi paylaşımı
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Marmara'nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum. Geleceğimiz için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum. Marmara'mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum."

