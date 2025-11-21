Emine Erdoğan'dan dünya liderlerine mesaj: Eğitim için önce çatışmaları ve eşitsizliği bitirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin ev sahipliğinde Bujumbura'da gerçekleştirilen "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi.

Forumun, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, bugün dünyanın, 10-19 yaşları arasında yaklaşık 2 milyar çocuk ve gençle, tarihin en kalabalık ergen kuşağına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu rakamın, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü de açıkça gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, onlara sunacakları fırsatların, eğitim olanakları ve güvenli yaşam koşullarının, sadece bireysel kaderlerinin değil, yarınlarının da belirleyicisi olacağını söyledi.

- "BAZI ÇOCUKLAR SINIRSIZ İMKANLARA SAHİPKEN, BAZILARI TEMEL HAKLARDAN BİLE MAHRUM"

Buna karşın giderek derinleşen küresel eşitsizliklerin, terazinin dengesini bozduğuna ve insanlığı büyük çelişkilerle karşı karşıya getirdiğine işaret eden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela, bazı çocuklar sınırsız imkanlara sahipken, bazıları temel haklardan bile mahrumlar. Bir bakıyorsunuz dünyanın bir ucunda çocukların ekran süresi, alarm verici bir şekilde günde 7 saate ulaşıyor. Sosyal medya ve video oyunları gibi bağımlılıklar, gelişimlerine büyük zararlar veriyor. Dünyanın başka bir ucundaysa okul çağındaki 1 milyardan fazla çocuk, eğitimleri için gerekli olan internete erişemiyor. Bir yanda öğünleri işlenmiş hızlı gıdalardan ibaret olan çocuklar, çocukluk çağı obezitesine yakalanırken diğer yanda 181 milyon çocuk, ağır gıda yoksunluğu çekiyor. Aile yuvası, bir çocuğun en iyi yetişebileceği ortamken 140 milyondan fazla çocuk, dünya yetim nüfusunu oluşturuyor."

Ergenlerin karşı karşıya olduğu risklere bakıldığında yeni nesil sorun alanlarının açıldığını belirten Emine Erdoğan, bugüne kadar akran zorbalığı ya da aile içi şiddet gibi başlıklar gündemi oluştururken, günümüzde iklim değişikliğine bağlı artan afetler, göç ve çevresel yıkım gibi birçok etkenin ergenlerin ruh sağlığı literatürüne, "iklim kaygısı" gibi yeni terminolojiler eklediğini vurguladı.

- "SORUNLARI ÇÖZMEK, ÇOK YÖNLÜ VE KAPSAYICI YAKLAŞIMLARLA MÜMKÜN"

Emine Erdoğan, kontrolsüz büyüyen dijital alanın, beraberinde çevrimiçi istismar ve siber zorbalık gibi sınırları belli olmayan büyük riskler getirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji hızla ilerliyor ama doktorluğa merhamet, öğretmenliğe ideal, mühendisliğe insan sevgisi katan manevi ve etik değerlerin eğitim sistemi içindeki yeri küçülüyor. Çağımızın sorunları, artık o kadar karmaşık ve birbiriyle ilintili bir yapıya sahip ki onları çözmek ancak çok yönlü ve kapsayıcı yaklaşımlarla mümkün olabilir. Mesela çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak artık yeterli değil. Bunun için çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir. Benzer olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek, açlığı gidermekten çok daha fazlasını yani temiz tarımı desteklemeyi ve modern beslenme alışkanlıklarını dönüştürmeyi de gerektirir. Şahsen böylesine büyük bir dönüşümün ve her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmek olduğunu düşünüyorum."

Emine Erdoğan, Forumun insanlığa yepyeni ufuklar açacağına yürekten inandığını vurgulayarak, Burundi Devlet Başkanının eşi Angeline Ndayishimiye'ye, çocuklar adına ortaya koyduğu liderlik, vicdanlı duruş ve samimi gayretleri için şükranlarını iletti.

Angeline Ndayishimiye de hitabı sırasında, programa video mesajla katılımı için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na ilişkin yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"Her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmek olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, çocuklarımız için ortak sorumluluğun öneminin vurgulandığı Burundi 6'ncı Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu'nun, insanlığa yepyeni ufuklar açmasını diliyorum. Böylesi önemli bir konuya öncülük eden Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Angeline Ndayishimiye Ndayubaha Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."