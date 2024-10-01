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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

DHA1 Ekim 2024 Salı 13:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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