  • Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Medeniyet mirasımızla çevreye yön verelim
Güncel

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Medeniyet mirasımızla çevreye yön verelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Bali'de düzenlenen Asya Pasifik Sıfır Atık Semineri'ne gönderdiği video mesajda 'medeniyet mirası' vurgusu yaptı. Erdoğan, 'Her toplum, kendi inanç ve medeniyet değerleri çerçevesinde bir çevre ahlakı inşa etmiş, doğaya uyum sağladığı ölçüde hayatta kalmıştır. Bu deneyimden bizlere eşsiz bir çevre kültürü mirası kaldı. Şimdi, bu mirası yeniden hatırlamalı, yerel bilgiyi araştırmalı, korumalı ve çağımızın sorunlarına rehberlik edecek bir bilgelik kaynağına dönüştürmeliyiz.' dedi.

AA28 Ekim 2025 Salı 17:59 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Medeniyet mirasımızla çevreye yön verelim
Emine Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen "Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı"na video mesaj gönderdi.

Gelecek 25 yıl içinde dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşmasının ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşamasının öngörüldüğünü belirten Emine Erdoğan, halihazırda dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye katı atığının üretildiğini ve 2050'de bu rakamın, 3,8 milyar tona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünün, insan sağlığını tehdit eden, sera gazı emisyonlarını artıran ve ekonomilere ciddi yükler getiren küresel bir kriz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstelik bugün bile 2 milyardan fazla insan, temel atık toplama hizmetine erişemiyor. Bu tablo bizlere açıkça gösteriyor ki sürdürülebilir ve çevre dostu şehirleri mümkün kılacak, köklü bir değişime ihtiyacımız var. Çünkü şehirler, toplumların ruhunu ve değerlerini yansıtan aynalardır. Bugün bu aynalara baktığımızda tüketim kültürünün, tüm toplumların ortak kimliği haline geldiğini görüyoruz. İşte bu yüzden, medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz."

"SEMİNERİN, YENİ ÇÖZÜMLERİN ŞEKİLLENDİĞİ PLATFORM OLACAĞINA İNANIYORUM"

Yaşanan çevre sorunlarının temelinde doğayı bir ham madde deposu olarak gören anlayışın yattığını belirten Emine Erdoğan, insanlığın, tarih boyunca doğayla ahenkli bir ilişki kurmayı başardığını anımsattı.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her toplum, kendi inanç ve medeniyet değerleri çerçevesinde bir çevre ahlakı inşa etmiş, doğaya uyum sağladığı ölçüde hayatta kalmıştır. Bu deneyimden bizlere eşsiz bir çevre kültürü mirası kaldı. Şimdi, bu mirası yeniden hatırlamalı, yerel bilgiyi araştırmalı, korumalı ve çağımızın sorunlarına rehberlik edecek bir bilgelik kaynağına dönüştürmeliyiz. Bizler, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak, dünyanın dört bir yanındaki en iyi uygulamaları görünür kılmayı ve bunları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı seminerin, gelenekle bilimin buluştuğu ve ilhamını yerel hafızadan alan yeni çözümlerin şekillendiği bir platform olacağına yürekten inanıyorum."

Emine Erdoğan, CityNet Genel Sekreteri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi Vijay Jagannathan'a sıfır atık vizyonuna verdiği güçlü destek ve ortaya koyduğu liderlik için de şükranlarını sundu.

