Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.



Video mesajında bu seneki zirvenin ana temasının "çocuk güvenliği" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Ne acı ki bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak küresel bir sınava dönüşmüş durumda. Halbuki insanlığın geleceği çocukla filizlenir." dedi.

"Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluşturur" sözünün bu gerçeği güzel bir şekilde ifade ettiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir toplumun ruhunu yansıtan şeyin çocuklara davranışında gizli olduğunu' söyleyen Nelson Mandela da bu gerçeği vurgular. Ben bu cümleyi insanlık adına yeniden kurmak istiyorum ve diyorum ki insanlık olarak ruhumuzun yansımasını görmek istiyorsak, dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız. Bebeklerin nüfusa bile kaydedilmeden kefene sarılması, çocuk ölümlerinin savaş zayiatı sayılması, bugünkü insanlığın ruhunun ne denli karanlıkta olduğunu ortaya koyuyor."

- SAVAŞ ORTASINDAKİ BİR ÇOCUĞUN, ÖLMEYİ YAŞAMAYA TERCİH ETTİĞİ BİR DÜNYAYI NASIL İÇİMİZE SİNDİREBİLİRİZ"



Emine Erdoğan, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların yaralarını sarılamamışken, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete tanıklık edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her on dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, yaşayan on çocuktan dokuzunun ise açlık ve susuzluktan ölüm ile karşı karşıya kaldığı bir çatışma bölgesi düşünün. Savaş ortasındaki bir çocuğun 'çok yoruldum, ölüp dinlenmek istiyorum' dediği, ölmeyi yaşamaya tercih ettiği bir dünyayı nasıl içimize sindirebiliriz. Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Bu bilinçle bir araya gelmiş olan bizler, herkes için adil ve yaşanabilir bir dünya hayaline inanıyoruz."

Böyle bir yeryüzünü çocuklar aşkına kurmaya yönelik atılan her adımın çok değerli olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın, savaşın karanlık gölgesiyle dünyalarından eksilen her rengi yeniden yerine koyma sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Bu bakış açısıyla Olena Zelenska'nın özellikle Ukraynalı çocukları korumaya yönelik çalışmalarını kıymetli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "2022 yılında, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Türkiye'de misafir etme girişimi de bunlardan bir tanesi. Bugün hala 1500'e yakın Ukraynalı çocuk ve refakatçisine ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz." bilgisini verdi.

- "SAVAŞIN ADİL VE KALICI BİR BARIŞLA BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ YÜREKTEN DİLİYORUM"



Emine Erdoğan, vatanını savunan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurgulayarak, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla bir an önce sona ermesini yürekten diliyorum." dedi.

Çocukları koruma amacıyla düzenlenen zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Emine Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum. Başta değerli dostum Sayın Zelenska olmak üzere, tüm katılımcıları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

- LİDER EŞLERİ ZİRVESİ



Zirve, Olena Zelenska tarafından 2021'de insani sorunların çözümüne yardımcı olacak uluslararası bir diyalog platformu oluşturmak ve insanların refahı için ortak projeler uygulamak amacıyla başlatıldı.

Zirvenin ilki "Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç" başlığıyla 2021'de, ikincisi "Ukrayna ve Dünya: Birlikte (Yeniden) İnşa Edeceğimiz Gelecek" başlığıyla 2022'de Kiev'de düzenlendi.

Zirvenin üçüncüsü ise 2023'te ise "Savaşın ruh sağlığı üzerindeki etkisi" başlığıyla yapıldı.