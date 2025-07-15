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  • Emine Erdoğan'dan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım: Yüreklerimize nakşetti
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Emine Erdoğan'dan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım: Yüreklerimize nakşetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 23:46 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım: Yüreklerimize nakşetti
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti. Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

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