Emine Erdoğan'dan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım: Yüreklerimize nakşetti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı.



15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz "En Uzun Gece" destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti.



Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum.... pic.twitter.com/ZUg19UkkSo — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2025

Paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti. Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."