İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9023
  • EURO
    31,7064
  • ALTIN
    1895.07
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz
Güncel

Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez daha küresel vicdana seslendiklerini belirterek 'Katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz.' çağrısında bulundu.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Biz bugün, toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız. Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağız.

Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde yeniden küresel vicdana sesleniyoruz, katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz. Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki yalnız değilsiniz. Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir."

Emine Erdoğan paylaşımında ayrıca, İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye katılan lider eşlerinin konuşmalarından bölümlere yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.