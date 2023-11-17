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Emine Erdoğan'dan ''Filistin'in yanındayız'' paylaşımı

Emine Erdoğan, 'Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.' paylaşımında bulundu.

AA17 Kasım 2023 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Filistin'in yanındayız'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, acının ve merhametin dili, dini ve ırkı olmadığını vurgulayarak, "Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz. Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında konum işaretiyle "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" ve "Tek Yürek Filistin" etiketlerine yer verdi.

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