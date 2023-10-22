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Güncel

Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çevrim içi görüştüğü Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Majdalani'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik girişimde bulunmak istediklerini aktardığını belirtti.

AA22 Ekim 2023 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Filistinli bakanlarla çevrim içi görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mevkidaşlarına Gazze'deki insani trajediden, sivillere yönelik saldırılardan duydukları derin endişe ve üzüntüyü dile getirdiğini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı bakanlıklarımız arasındaki işbirliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail'in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim."

Göktaş, bu kapsamda Filistinli mevkidaşları ile bakanlıklarının çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortak çalışma gruplarını hayata geçirmek üzere mutabık kaldıklarını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının işletilerek bu saldırıların ve işgalin bir an önce son bulması, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamalarının sağlanması için üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye'ye getirilerek koruma altına alınmıştı.

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