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Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır' dedi.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün" ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edeceklerini ve yaraları el birliğiyle saracaklarını ifade eden Erdoğan ayrıca, "Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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