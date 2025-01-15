Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün" ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edeceklerini ve yaraları el birliğiyle saracaklarını ifade eden Erdoğan ayrıca, "Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.