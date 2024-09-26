Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım."

Emine Erdoğan, paylaşımına Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.