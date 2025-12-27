İSTANBUL 6°C / 5°C
Güncel

Emine Erdoğan'dan ''Hanzala'' mesajı: Artık bize yüzünü dönsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışını yaptığı “Kalanlar” Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşımında Gazze'nin direnişine ve umuduna vurgu yaptı. Sanatın diliyle Filistin'in yaşadıklarının görünür kılındığını belirten Erdoğan, 'Hanzala'nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün' ifadelerini kullandı.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Hanzala'' mesajı: Artık bize yüzünü dönsün
Emine Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin dün katıldığı açılış programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala'nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün" ifadelerini kullandı.

