Emine Erdoğan'dan Hayata Köprü Sanat Projesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında devlet himayesindeki çocuklar tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Altın Çağ" adlı tiyatro oyunu ve çocukların eserlerinden oluşan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, programla ilgili görüntülerden oluşan bir videoya da yer veren Erdoğan, "Çocuklarımız için atılmış her adım, ülkemizin yarınına yapılmış en değerli yatırımdır. Zira geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek." değerlendirmesinde bulundu.