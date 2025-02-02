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Emine Erdoğan'dan İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi paylaşımında birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi paylaşımında birlik mesajı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle."

Erdoğan, paylaşımında kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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