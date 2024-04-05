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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinin insanlığa şifa olması temennisinde bulundu.

AA5 Nisan 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun
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Emine Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz. Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun." ifadelerini kullandı.

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