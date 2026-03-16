  Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: İnsanlık için umut ve arınma vesilesi
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: İnsanlık için umut ve arınma vesilesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, edilen duaların Filistinliler başta olmak üzere tüm mazlumlara güç ve selamet vermesini diledi.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Erdoğan, "Rahmet, mağfiret ve hikmetin yeryüzünü kuşattığı mübarek Kadir Gecesi, insanlık için umut ve arınma vesilesidir. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek gecede ettiğimiz duaların başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere zulüm altında direnen tüm mazlumlara güç ve selamet getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

