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Emine Erdoğan'dan ''Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık'' konferansına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Nazik davetleri için Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne teşekkür ediyor; bu buluşmanın barışa, umuda ve daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum.' açıklamasında bulundu.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık'' konferansına ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da katıldığı "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" başlığıyla düzenlenen konferansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumu yakından ilgilendiren meselelerin ele alındığı Etik Çok Taraflılık temalı oturumda, herkesin sesinin duyulduğu ve eşit değere sahip olduğu bir dünyanın formüllerini Türkiye perspektifi ile paylaşma imkanı buldum." ifadelerine yer verdi.

Davetleri için Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne teşekkür eden Erdoğan, buluşmanın barışa, umuda ve daha adil bir geleceğe vesile olmasını diledi.

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