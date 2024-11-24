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  • Emine Erdoğan'dan Karma Sergi açılışına ilişkin anlamlı paylaşım: Kötülüklere karşı iyiliği çoğaltma vurgusu
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Emine Erdoğan'dan Karma Sergi açılışına ilişkin anlamlı paylaşım: Kötülüklere karşı iyiliği çoğaltma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin Karma Sergisi'nin açılışına dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı' iyiliği çoğaltma mesajı verdi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Karma Sergi açılışına ilişkin anlamlı paylaşım: Kötülüklere karşı iyiliği çoğaltma vurgusu
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır.

Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, serginin açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.

  • emine erdoğan
  • Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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