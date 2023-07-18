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Emine Erdoğan'dan Katar İslam Eserleri Müzesi paylaşımı: Heyecan vericiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da ziyaret ettiği İslam Eserleri Müzesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 'İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi.' ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 2023 Salı 19:26 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Katar İslam Eserleri Müzesi paylaşımı: Heyecan vericiydi
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Emine Erdoğan, Katar'da ziyaret ettiği İslam Eserleri Müzesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Katar'ın başkenti Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ettik. Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi.

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