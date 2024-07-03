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Emine Erdoğan'dan ''koruyucu aile'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha yaşanabilir ve müreffeh bir geleceğin sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebileceğini bildirdi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''koruyucu aile'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. İşte bu nedenle hayati bir öneme sahip olan koruyucu aile hizmetinin çoğalarak yaygınlaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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