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Güncel

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailenin önemine ilişkin video paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailenin önemine ilişkin video paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şenlikte yaptığı konuşmadan ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer verdi.

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