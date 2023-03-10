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Emine Erdoğan'dan Litvanya'ya teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'ye teşekkür etti.

AA10 Mart 2023 Cuma 21:29 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Litvanya'ya teşekkür mesajı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausediene ile bir araya geldik. Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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