Emine Erdoğan'dan Litvanya'ya teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausediene ile bir araya geldik. Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausėdienė ile bir araya geldik.

Dost ülke Litvanya'nın personel,

ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız.

Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/erWKKOC1CN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 10, 2023