Emine Erdoğan'dan Macaristan mesajı: İki ülke arasındaki dostluk bağı daha da sağlamlaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü'nü tebrik ediyor, bu vesileyle açılış programına katıldığımız '2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Yıl boyunca Türkiye ve Macaristan'da gerçekleştirilecek birbirinden değerli etkinliklerin, iki ülke arasındaki dostluk bağını daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na dair görsellere de yer verdi.