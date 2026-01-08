İSTANBUL 17°C / 3°C
8 Ocak 2026 Perşembe
  • Emine Erdoğan'dan Malezya Başbakanının eşi ile yaptığı ziyaretlerden paylaşım
Güncel

Emine Erdoğan'dan Malezya Başbakanının eşi ile yaptığı ziyaretlerden paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerine ilişkin video paylaştı.

8 Ocak 2026 Perşembe 12:28
Emine Erdoğan'dan Malezya Başbakanının eşi ile yaptığı ziyaretlerden paylaşım
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik zemininde yükselen Türkiye-Malezya ilişkilerinin huzura, istikrara ve ortak iyiliğe hizmet eden bir geleceğin inşasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan ile Wan Azizah İsmail'in Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.

