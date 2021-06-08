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Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, 'Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum' dedi.

DHA08 Haziran 2021 Salı 17:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:42
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Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından '#MarmaraHepimizin' etiketiyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz" dedi.

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