Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne ilişkin paylaşım

DHA 08 Haziran 2021 Salı 17:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:42

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından '#MarmaraHepimizin' etiketiyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz" dedi.