Emine Erdoğan'dan mesaj: Suya sadakat gösterin

Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, bugün suyun, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin halihazırda su stresi altında bulunan bir ülke olduğunu ve tehlike kapıyı çalmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirerek, ülkemizin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasını engelleyebiliriz. İşe, su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlayalım. Yediden yetmişe herkesin, suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, su verimliliği seferberliğinde yerini almasını temenni ediyorum."