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Emine Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ve eşi Bolortsetseg Luvsandorj'ın Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

AA17 Ocak 2025 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moğolistan Devlet Başkanı ve kıymetli eşinin nazik ziyaretleri, kültürlerimizin ortak köklerine duyduğumuz saygıyı ve dostluğumuzu pekiştirdi. Geçmişin mirasını bugüne taşıyan bu değerli adımların, geleceğe ilham olmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldiği anların olduğu videoya da yer verdi.

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