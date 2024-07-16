Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."