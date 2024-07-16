Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."
Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, #Aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 16, 2024
Kerbela şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Rabbim'den ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum.