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Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun.' ifadesini kullandı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 12:35 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."

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