Güncel

Emine Erdoğan'dan NSosyal'de ilk adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

19 Ağustos 2025 Salı 11:39
Emine Erdoğan'dan NSosyal'de ilk adım
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

