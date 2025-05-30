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Emine Erdoğan'dan Rahim Demirbaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Orman Dedesi' olarak anılan Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Rahim Demirbaş için taziye mesajı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Demirbaş'ın ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvemizde kendisine 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülü'nü takdim etmiştik. Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir. Bu anlamlı mirası el birliğiyle yaşatacağımıza inanıyor, Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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