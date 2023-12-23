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Emine Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı… Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum.' dedi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı... Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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