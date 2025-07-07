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Emine Erdoğan'dan şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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