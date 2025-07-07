Emine Erdoğan'dan şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."