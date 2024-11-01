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Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ve eşi Marie Khone Fay'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olması temennisinde bulundu.

AA1 Kasım 2024 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye'ye resmi ziyaretinden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, Emine Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretinden, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde atölye çalışması yapan çocuklarla sohbetinden anlar yer aldı.

Emine Erdoğan, videoya ilişkin paylaşımında, "Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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