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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Enstitüsü'ne destek: ''Türkiye ve dünya için hayırlı olsun

Emine Erdoğan, BM, Sıfır Atık Vakfı ve İTÜ işbirliğiyle kurulacak Sıfır Atık Enstitüsü'nün, Türkiye ve dünya için hayırlı olmasını temenni etti.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Enstitüsü'ne destek: ''Türkiye ve dünya için hayırlı olsun
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Emine Erdoğan, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı arasında, Sıfır Atık Enstitüsü kurulması amacıyla imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sıfır Atık Vakfının kurumsal hesabından protokolle ilgili yapılan paylaşımı da alıntılayan Emine Erdoğan, doğayla uyumlu bir geleceğin ancak bilimle temellenmiş kararlılıkla mümkün olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Enstitüsünün ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor. Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

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